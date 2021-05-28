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Что "светит" Лукашенко и есть ли угроза для Украины: "Свобода слова Савика Шустера"

28 мая, 17:02

Сергей Мартынец

Сегодня эксклюзивно в прямом эфире пассажир самолета Ryanair расскажет детали посадки авиалайнера в Минске

Сегодня, в 21:00, эксклюзивно в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в прямом эфире телеканала "Украина" обсудят ситуацию с "пиратским захватом" самолета в Беларуси.

В новом выпуске программы поговорят о:

Гостями студии станут:

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Смотрите ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Как сообщали новости "Сегодня", после того, как Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, сегодня Минск ограничил импорт украинских товаров.

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самолет Беларусь Александр Лукашенко Свобода слова Савика Шустера

Источник: Сегодня

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