Что "светит" Лукашенко и есть ли угроза для Украины: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня эксклюзивно в прямом эфире пассажир самолета Ryanair расскажет детали посадки авиалайнера в Минске

Сегодня, в 21:00, эксклюзивно в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в прямом эфире телеканала "Украина" обсудят ситуацию с "пиратским захватом" самолета в Беларуси.

В новом выпуске программы поговорят о:

вынужденной посадке самолета в Минске: эксклюзивно – пассажир самолета расскажет детали того, что произошло;

можно ли считать действия белорусской власти актом международного терроризма;

какую теперь угрозу Лукашенко представляет для Украины;

чего ожидать Александру Лукашенко после громкого инцидента;

спецоперация по задержанию "вагнеровцев": был ли это провал украинских спецслужб или фейк.

Гостями студии станут:

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Алексей Данилов , секретарь СНБО Украины;

, секретарь СНБО Украины; Дмитрий Кулеба , министр иностранных дел Украины;

, министр иностранных дел Украины; Алексей Арестович , советник председателя Офиса президента Украины;

, советник председателя Офиса президента Украины; Станислав Шушкевич , председатель Верховного Совета Беларуси (1991-1994);

, председатель Верховного Совета Беларуси (1991-1994); Арсений Яценюк , министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);

, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016); Валентин Наливайченко , народный депутат от "Батькивщины", председатель СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол Украины в Беларуси (2005-2006);

, народный депутат от "Батькивщины", председатель СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол Украины в Беларуси (2005-2006); Ирина Геращенко , сопредседатель фракции "Европейская солидарность";

, сопредседатель фракции "Европейская солидарность"; Нестор Шуфрич , народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";

, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь"; Евгений Мураев , лидер партии "Наши";

, лидер партии "Наши"; Кирилл Куликов , руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005-2007);

, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005-2007); Алексндр Лиходед , летчик-испытатель, полковник ВВС Украины;

, летчик-испытатель, полковник ВВС Украины; Янис Звиедрис , пассажир рейса Ryanair;

, пассажир рейса Ryanair; Пятрас Ауштрявичюс , депутат Европейского парламента от Литвы;

, депутат Европейского парламента от Литвы; Витаутас Бруверис , корреспондент внутренней и внешней политики Литвы;

, корреспондент внутренней и внешней политики Литвы; Павел Латушко , министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси;

, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси; Татьяна Хомич , сестра Марии Колесниковой;

, сестра Марии Колесниковой; Вадим Лукашевич, эксперт в области авиации.

Смотрите ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Как сообщали новости "Сегодня", после того, как Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, сегодня Минск ограничил импорт украинских товаров.