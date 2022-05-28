Что произошло с Порошенко на границе с Польшей: появились подробности

Порошенко не выпустили из Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко, которого накануне заметили на украинско-польской границе, отказали в выезде из страны. Поводом отказа пограничники назвали проблему с подтверждением действительности разрешительного документа.
Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на собеседников в Государственной пограничной службе.
Что известно?
По данным источника, в 21:50 27 мая в пункт пропуска "Рава-Русская" во Львовской области прибыл Порошенко, который является членом комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, и 5 сопровождающих его людей.
Во время прохождения паспортного контроля была предоставлена копия распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО.
В то же время, как отмечает собеседник УП, в ходе проверки этого документа оказалось невозможным установить его действительность: не считывался QR-код.
По данным УП, Порошенко и его окружению разъяснили, что в связи с этим они не могут пересечь государственную границу.
В 23:50 пятый президент и сопровождавшие его люди вернулись на территорию Украины.
Медведчук дал показания против Порошенко
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- У Порошенко призывают не доверять показаниям нардепа Виктора Медведчука против пятого президента Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении, которое возглавляемая Порошенко политсила обнародовала на своем сайте.