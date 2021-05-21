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Что происходит между Зеленским и Кличко: "Свобода слова Савика Шустера"

21 мая, 16:02

Сергей Мартынец

Также политики и эксперты поднимут вопрос, можно ли увольнять главу Минздрава в разгар эпидемии

Сегодня, в 21:00, эксклюзивно в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в прямом эфире телеканала "Украина" обсудят уголовные дела и обыски в столице и что происходит между Виталием Кличко и Владимиром Зеленским.

В новом выпуске также поднимут вопрос, можно ли увольнять главу Минздрава в разгар эпидемии.

Гостями ток-шоу станут:

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Смотрите ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Напомним, 20 мая Зеленский во время пресс-конференции сказал, что Кличко постоянно приходит в Офис президента и записывается на прием. Президент отметил, что не может с ним встретиться из-за нехватки времени.

В свою очередь Кличко отверг слова Зеленского о постоянных походах в ОП.

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Виталий Кличко Владимир Зеленский Свобода слова Савика Шустера

Источник: Сегодня

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