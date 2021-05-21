Что происходит между Зеленским и Кличко: "Свобода слова Савика Шустера"

Также политики и эксперты поднимут вопрос, можно ли увольнять главу Минздрава в разгар эпидемии

Сегодня, в 21:00, эксклюзивно в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в прямом эфире телеканала "Украина" обсудят уголовные дела и обыски в столице и что происходит между Виталием Кличко и Владимиром Зеленским.

В новом выпуске также поднимут вопрос, можно ли увольнять главу Минздрава в разгар эпидемии.

Гостями ток-шоу станут:

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Виталий Кличко , мэр Киева;

, мэр Киева; Валентин Мондриевский , заместитель председателя КГГА;

, заместитель председателя КГГА; Владимир Бондаренко , заместитель городского главы Киева, секретарь Киевского городского совета;

, заместитель городского главы Киева, секретарь Киевского городского совета; Вадим Мельник , председатель Государственной фискальной службы Украины;

, председатель Государственной фискальной службы Украины; Давид Арахамия , председатель фракции "Слуга народа";

, председатель фракции "Слуга народа"; Сергей Власенко , народный депутат от "Батькивщины", член комитета ВР Украины по вопросам правовой политики;

, народный депутат от "Батькивщины", член комитета ВР Украины по вопросам правовой политики; Елена Шуляк , народный депутат от "Cлуги народа", заместитель председателя комитета ВР Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

, народный депутат от "Cлуги народа", заместитель председателя комитета ВР Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства; Олег Волошин , народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";

, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь"; Давид Сакварелидзе , заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);

, заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016); Александр Данилюк , секретарь СНБО (2019);

, секретарь СНБО (2019); Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, заслуженный врач Украины.

Смотрите ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Напомним, 20 мая Зеленский во время пресс-конференции сказал, что Кличко постоянно приходит в Офис президента и записывается на прием. Президент отметил, что не может с ним встретиться из-за нехватки времени.

В свою очередь Кличко отверг слова Зеленского о постоянных походах в ОП.