"Что это за два деда-мопеда?": Арахамия оправдался за слова про Хмару и Шишкина

Авторы украинской Конституции в Раде были в "провокационных" футболках – Арахамия теперь сожалеет, что сразу их не узнал и не подошел к ним разобраться

Хмара (слева), Шишкин и Арахамия. Коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оправдался за свою фразу "Что это за два деда-мопеда?" об авторах украинской Конституции Степане Хмаре и бывшем генпрокуроре Викторе Шишкине. Депутат просто не узнал их во время торжественного заседания парламента 28 июня. Об этом он рассказал сегодня журналистам у Верховной Рады.

Он назвал провокацией поступок Хмары и Шишкина – они надели футболки с надписью "Зе! Убийца Конституции".

"Я сидел сзади за двумя людьми, которые встали, переодели какие-то футболки и делали политические заявления, когда этих людей пригласили. Я хорошо знаю и Шишкина, и Хмару, но со спины я не научился распознавать людей. Я и подумать не мог, что такие уважаемые люди могут себе позволить делать политические провокации на торжественном событии. Вот я и спросил, что это за два деда", – пояснил Арахамия.

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Его возмутило поведение Хмары и Шишкина в отношении президента Украины, и нардеп сказал, что это играет на руку российскому агрессору.

"Если бы я знал, что это два уважаемых джентльмена, я бы лично подошел и сказал бы, что нужно понимать, где вы находитесь, как это выглядит на телевидении в стране-агрессоре, когда ты президента называешь убийцей. Мне кажется, это некорректно. Спросите у этих людей, как они к этому пришли", – заявил глава фракции.

Как сообщали новости "Сегодня", Арахамия рассказывал журналистам, как угадал счет матча Украина – Швеция и сколько денег на этом выиграл.