Столкновения SaveФОП c полицией – кто стоит за протестами предпринимателей

Проблемы малого бизнеса в Украине не выдумка, но, по мнению экспертов, ситуация становится все более политизированной

В центре Киева 29 июня прошла акция протеста физических лиц – предпринимателей (ФЛП, укр. ФОП). С главной площади страны активисты организации #SaveФОП направились к Офису президента и Верховной Раде, держа погребальные венки и три гроба, символизирующие фискализацию, которая, по мнению участников акции, похоронит малый бизнес.

Во время мероприятия между участниками акции и правоохранителями произошли стычки. В результате полицейские отобрали у митингующих атрибутику и поломали гробы. Протестующие требовали разговора с президентом Зеленским, потом с депутатами Верховной Рады. Хотя к ним никто не вышел, шума они наделали. Сайт "Сегодня" выяснил, какие цели преследуют митингующие и кто за ними стоит.

Чего хотят предприниматели

Представители малого бизнеса выступают против ужесточения налоговой политики и введения кассовых аппаратов для большинства категорий ФЛП. Предприниматели требуют принятия законопроектов № 3853-1(2) и 3993, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения. Кроме того, они недовольны практикой локдаунов.

Что говорит власть

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп из фракции "Слуга народа" Алексей Устенко отмечает, что акции ФОПов демонстрируют, что в стране есть проблемы с поддержкой малого бизнеса.

"Власть должна идти на диалог и поддерживать людей, которые сами создают свои предприятия и обеспечивают создание рабочих мест", – говорит "Сегодня" нардеп.

Почему начались протесты предпринимателей

В сентябре 2019-го Верховная Рада приняла законопроекты № 128-IX и 129-IX о так называемой тотальной фискализации. Эти законопроекты обязывают предпринимателей пользоваться кассовыми аппаратами, что вызвало недовольство представителей малого бизнеса, работавших по упрощенной системе.

Сначала акции протеста проходили стихийно и не были масштабными. Но уже в 2020 году у правительственных зданий начали проходить массовые, хорошо организованные митинги, во время которых действия ФОПов становились все более агрессивными. В 2021 году эта практика продолжилась.

Первое столкновение с полицией произошло 4 ноября 2019 года. Тогда правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. В результате акции протеста власть пошла на уступки митингующим и отложила введение кассовых аппаратов для ФОПов. Однако организаторы протестов на этом не остановились и основали движение #SaveФОП, лидером которой стал глава общественной организации "Сила громад" Сергей Доротич.

Сергей Доротич / Фото: Сегодня

Профессиональный активист Сергей Доротич

По данным СМИ, Сергей Доротич был львовским предпринимателем, но в 2005 году собрал группу таких же предпринимателей и отправился в Киев на первый "майдан". После Оранжевой революции Доротич получил должность начальника отдела внешнеэкономической и инвестиционной политики в Секретариате президента Ющенко. В 2006-2008 годах Доротич был замглавы Киевского облсовета, а во втором правительстве Юлии Тимошенко стал замминистра регионального развития (Василия Куйбиды, потом Владимира Яцубы). После победы "регионалов" Доротич ушел в оппозицию – основал Союз защиты предпринимателей, выступил против нового Налогового кодекса и участвовал в организации "налогового майдана" в ноябре – декабре 2010 года.

Популярный блогер Игорь Савчук называет Доротича "профессиональным активистом", который проводит протесты в личных интересах.

"Налоговый майдан" 2010 года организовывался и финансировался опытными специалистами по разрушению протестных настроений, которые действовали в интересах власти. Доротич подписал меморандум о взаимопонимании с Кабмином Азарова вразрез с решением Центрального штаба спасения украинского предпринимательства. В итоге 3 декабря 2010 года "Беркут" демонтировал палаточный городок", – написал Савчук в своем блоге.

Вскоре Сергей Доротич получил от премьер-министра Николая Азарова должность директора одного из департаментов Минфина и место члена Совета предпринимателей при Кабмине. Через несколько месяцев стал советником председателя Федерации профсоюзов Украины Юрия Кулика и получил место и. о. председателя правления ЗАО "Укрпрофтур" – одного из крупнейших туроператоров страны, владевшего сетью отелей во всех регионах Украины и принадлежавшего ФПУ.

Осенью 2011-го Доротич вновь сменил политическую ориентацию и подался в общественники. В этом же качестве участвовал во втором Майдане. В 2019 году он активно агитировал на выборах за Зеленского против "режима Порошенко". Но после прихода новой власти никакой должности в госслужбе не получил и снова стал активистом.

В течение 2019-2020 годов Сергей Доротич и #SaveФОП занимались созданием ячеек в разных регионах Украины, привлечением на свою сторону как можно большего числа сторонников (ФОПов) и регулярными акциями протеста.

В сентябре 2020 года президент Зеленский встретился с Доротичем и другими лидерами #SaveФОП, заявив о готовности власти идти навстречу малому бизнесу. Но уже с первых чисел ноября Доротич снова начал разворачивать в Киеве "майдан предпринимателей", на котором вместе с требованиями отмены тотальной фискализации все громче звучали антиправительственные лозунги.

Любопытно, что некоторые предприниматели заметили – на те деньги, которые потратили активисты #SaveФОП на протесты, можно было бы купить всем им по кассовому аппарату (стоимость – 6-9 тысяч гривен).

Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

Кто стоит за #SaveФОП

Ранее, помимо общественной организации "Сила громад" (ЕГРПОУ 41331879), лидером которой Доротич является много лет, существовала еще и одноименная партия, а учредителями обеих является бывший владелец компании "Газтек" и президент "Укргаза" в 2005-2007 годах Андрей Карпенко. А в сентябре 2019 года, в самом начале выступления ФОПов, партия "Сила громад" была переименована в Партию Антона Яценко.

Сегодня Антон Яценко – нардеп в составе депутатской группы "За майбутнє", которую многие считают политическим проектом Коломойского. Однако в октябре 2019-го в парламентском комитете по финансам и налогам вспыхнул внутренний скандал. Тогда 11 депутатов – членов комитета провалили голосование за законопроект, который бы ударил по т. н. площадкам Яценко, называвшимся одними из самых наглых коррупционных схем и сохранившимся со времен старой власти. И так уж "совпало", что эти 11 депутатов фракции "Слуга народа" относились к группе влияния Коломойского.

Что такое "площадки Яценко"

После принятия бюджета на 2018 год все продавцы или покупатели недвижимости обязаны были на платной основе сверять цены на квартиры, помещения, дома и землю с электронной базой Фонда государственного имущества через компании-посредники, которые обеспечивали доступ к электронной базе ФГИ. Их назвали "авторизованными электронными площадками". Всех этих посредников связывали с депутатом Антоном Яценко. Речь шла о многомиллионной прибыли. В октябре 2019 года народные депутаты от "Слуги народа" и "Голоса" зарегистрировали в Раде законопроект № 2047, который устранял схему с электронными площадками.

Одновременно с регистрацией законопроекта начались протесты ФОПов. Закон о запрете "площадок Яценко" в декабре 2019-го все-таки приняли, и одновременно с этим движение #SaveФОП начало набирать обороты.

В кулуарах Рады поговаривают, что ниточки ведут к бизнесмену Дмитрию Фирташу. А учитывая, что 29 июня протесты #SaveФОП вспыхнули вскоре после введения санкций против Фирташа, эти слухи выглядят вполне правдоподобно.

По мнению главы Института публичной политики и консалтинга Сергея Быкова, за протестами также прослеживается интерес крупных компаний торгового и ресторанного бизнеса, работающих под видом ФЛП и минимизирующих таким образом свои налоги.

"Доротич для достижения своих целей использует различные политические силы и представителей крупного бизнеса", – говорит Быков.

Сергей Быков. Фото: facebook.com/bykov.inpolit

Перспективы протестного движения и малого бизнеса

Проблема развития малого бизнеса в Украине действительно существует. Об этом говорят и в МАФах, и в парламенте. Однако пока на этом вопросе будут зарабатывать "профессиональные активисты", ситуация для предпринимателей в нашей стране не улучшится.

"Думаю, это протестное движение не имеет перспективы. Если мы хотим построить рыночную экономику, как в цивилизованных странах, где она держится на 60-70% доходов от малого бизнеса, нам необходимо переходить к полной фискализации и контролю, иначе в стране не будет денег на полицию, здравоохранение и образование, а значит, у Украины не будет будущего", – подытожил Быков.

Напомним, в конце апреля в Николаеве ФОПы штурмовали горсовет из-за карантина.

Кроме того, весной в центре Львова предприниматели вышли на акцию протеста против карантина. Люди требовали, чтобы им разрешили работать.