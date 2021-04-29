Будет российский документ: Кравчук о новом перемирии на Донбассе

Россия предложила проект документа по новому прекращению огня, но Киев подал свои правки

Трехсторонняя контактная группа пока не смогла договориться о новом перемирии на Донбассе, но украинская сторона подала свои предложения к российскому документу, и все же Киев ожидает его принятия. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Он отметил, что на переговорах в целом было поддержано предложение не только о прекращение огня на Пасху, но и в целом о всеобъемлющем перемирии на всей линии соприкосновения.

По его словам, Россия предложила проект документа по новому перемирию.

"Нам не удалось принять, потому что не были точно определены субъекты этого процесса и субъекты выполнения предложений российской стороны. Думаю, мы достигли серьезного движения вперед, остались детали, мы были на пороге принятия, но не смогли (принять)", – сказал Кравчук.

Он сегодня предоставил представителю ОБСЕ уточнения Киева к российскому документу.

"Мы считаем, что российский проект должен быть взят за основу", – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Как сообщали новости "Сегодня", спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказывал, что Россия признала – ОРДЛО не является стороной переговоров.