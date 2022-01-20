Будет много крови — Украина пообещала утопить Россию в "красных" реках

Алексей Резников предупредил о последствиях войны с Россией. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о последствиях возможного вторжения России для Украины и мира. Об этом он говорил в эфире BBC.

По словам министра, потери будут катастрофическими, причем не только для Украины.

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"Да это будет катастрофа не только для Украины, это будет катастрофа для Европы, поскольку, вероятно, несколько миллионов мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей или, возможно, между Германией и Польшей", — сказал он.

Резников отметил, вторжение будет "очень и очень тяжелым для россиян". При этом на вопрос о вероятности масштабного военного наступления политик предположил, что в Кремле еще не было принято решение об этом.

Что делать Западу

Министр обороны посоветовал дипломатам ведущих стран мира, которые сейчас пытаются предотвратить угрозу войны путем переговоров, донести до российского руководства цену вторжения в Украину.

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"Давайте покажем Кремлю, что вы серьезно понимаете все угрозы и можете сделать это нападение очень дорогим для них. Можно начать с санкций прямо сейчас – до, а не после", — сказал он.

Если не ввести санкции превентивно, будет слишком поздно, предупредил Резников. По его словам, катастрофические последствия ждут и Россию, и Европу.

"Будет много крови, будут беженцы, это будет катастрофа для Европы. Ведь эта война не только на востоке Украины. Она идет на восток Европы. Я говорю это абсолютно серьезно".

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Угроза вторжения России

Россия накопила вблизи границ с Украиной более чем 100-тысячную армию, а недавно начала новые военные учения. Была обнародована интерактивная карта с указанием всех данных о скоплении российских подразделений на границах, которые были получены западными СМИ с ноября 2021 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ из-за угрозы расширения НАТО к российским границам.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель в беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что остановить вторжение России в Украину помогут только очень жесткие санкции.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев не паниковать из-за заявлений о нападении России. По словам министра, Владимир Путин сам еще не знает, стоит ли переходить в наступление.