Борьба с коррупцией, терроризмом и киберпреступностью: Украина и Эстония подписали меморандум

Стороны также договорились об обмене материалами национальной судебной практики

Офис генпрокурора и Государственная прокуратура Эстонии договорились о сотрудничестве. Фото: Офис Генпрокурора

В четверг, 1 июля, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и генпрокурор Эстонии Андрес Пармас подписали меморандум о взаимопонимании между Офисом генерального прокурора и Государственной прокуратурой Эстонской Республики.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Так, меморандум направлен на сотрудничество и консультации в сферах борьбы:

с коррупцией;

организованной преступностью;

терроризмом;

киберпреступностью.

По словам Венедиктовой, борьба с ними требует консолидации правоохранителей на национальном и международном уровнях.

"Меморандум с эстонскими коллегами будет способствовать расширению профессиональных контактов между нашими учреждениями для эффективного обмена опытом и данными по противодействию этим явлениям", – подчеркнула Венедиктова.

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Стороны также договорились об обмене информацией и документами, в частности:

текстами законодательных и других нормативных актов;

материалами национальной судебной практики;

аналитическими материалами;

статистическими данными и сообщениями, касающиеся борьбы с коррупцией, организованной преступностью, терроризмом и киберпреступностью.

Также Венедиктова отметила, что украинские правоохранители совместно с европейскими коллегами успешно разоблачают масштабные мошеннические схемы и хакерские группировки, атакующие информационные системы и пользователей по всему миру.

О чем еще говорят в Украине 1 июля, смотрите в видеосюжете: