Борьба с коррупцией, терроризмом и киберпреступностью: Украина и Эстония подписали меморандум

Офис генпрокурора и Государственная прокуратура Эстонии договорились о сотрудничестве. Фото: Офис Генпрокурора
В четверг, 1 июля, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и генпрокурор Эстонии Андрес Пармас подписали меморандум о взаимопонимании между Офисом генерального прокурора и Государственной прокуратурой Эстонской Республики.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Так, меморандум направлен на сотрудничество и консультации в сферах борьбы:
- с коррупцией;
- организованной преступностью;
- терроризмом;
- киберпреступностью.
По словам Венедиктовой, борьба с ними требует консолидации правоохранителей на национальном и международном уровнях.
"Меморандум с эстонскими коллегами будет способствовать расширению профессиональных контактов между нашими учреждениями для эффективного обмена опытом и данными по противодействию этим явлениям", – подчеркнула Венедиктова.
Стороны также договорились об обмене информацией и документами, в частности:
- текстами законодательных и других нормативных актов;
- материалами национальной судебной практики;
- аналитическими материалами;
- статистическими данными и сообщениями, касающиеся борьбы с коррупцией, организованной преступностью, терроризмом и киберпреступностью.
Также Венедиктова отметила, что украинские правоохранители совместно с европейскими коллегами успешно разоблачают масштабные мошеннические схемы и хакерские группировки, атакующие информационные системы и пользователей по всему миру.
О чем еще говорят в Украине 1 июля, смотрите в видеосюжете:
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