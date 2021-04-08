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Большинству депутатов Рады выдали спецпропуска в общественный транспорт

8 апреля, 18:10

Сергей Мартынец

Всего на Верховную Раду выделили три тысячи специальных проездных билетов

Пока жители столицы "воюют" за общественный транспорт, большая часть депутатов Верховной Рады получила заветные карточки, хотя вряд ли ими будут пользоваться.

Об этом стало известно УНН от Аппарата парламента.

Отмечается, что спецпропуска получили 363 нардепа. А всего на парламент, подведомственные ему предприятия, учреждения и организации было выдано 3 тыс. пропусков для проезда в общественном транспорте.

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Проездные достались:

Как сообщали новости "Сегодня", особенно было горячо на остановках общественного транспорта и на входах в метро в первый день полного локдауна, 5 апреля, когда многие киевляне из приоритетных групп не получили пропуск. У Зеленского отреагировали на провал со спецпропусками в Киеве.

Позже стало известно, что в Киеве появился бизнес на поддельные спецпропуска.

Видео: Сегодня

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