Больших решений по Украине не будет: у Зеленского о саммите НАТО

Украина рассчитывает на получение Плана действий по членству в Альянсе уже много лет, но до дела так и не доходит

Михаил Подоляк. Скриншот

Сегодня стартует саммит НАТО, но нам от него ожидать особо нечего – каких-то серьезных решений относительно Украины там, скорее всего, не будет. Такое мнение высказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, передает УНИАН.

"Конечно, на наш взгляд, было бы справедливо, чтобы уже на этом саммите НАТО нам были предоставлены конкретные практические подтверждения поддержки со стороны западных стран, а именно ПДЧ. Но все-таки сегодня больших и судьбоносных решений, судя по всему, не будет", – сказал он.

Подоляк считает, что пока нет оснований давать оценку этому саммиту НАТО как "поворотному" – его нужно оценивать только в контексте других топ-событий этого июня: саммитов "Большой семерки", США – ЕС и США – Россия. Вот только вряд ли это все как-то поможет Украине получить План действий на членство в НАТО.

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"Фактически Америка сейчас только выстраивает свою позицию. И фактически она возвращается в глобальную политику в лидерской роли. В том числе и для оказания давления на РФ, чтобы уже сама Россия все-таки вернулась к соблюдению общепринятых норм международного права", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Напомним, президенты США и России встретятся в Женеве (Швейцария) 16 июня. Среди главных тем – Украина и российская агрессия. Американский лидер и его окружение уже неоднократно обещали отстаивать интересы нашей страны. Читайте подробнее в нашем материале, что обсудят Байден и Путин и чего ждать Украине.

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