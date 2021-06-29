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Больше никаких поборов: Рада приняла закон для украинских моряков

29 июня, 16:25

Сергей Мартынец

Каждый год моряков обдирают на 100 миллионов долларов из-за нынешнего законодательства – новый закон исправит эту проблему

/ Фото: Getty Images

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3944, которым упрощается получение моряками разрешений на работу. Соответствующий документ поддержали 330 народных депутатов. После этого документ сразу же был принят и в целом 333 голосами.

Законопроект вводит международные нормы автоматического продления аттестации моряков.

"У нас проблема с экзаменацией, подготовкой моряков и выдачей квалификационных разрешений. Уже продолжительное время происходят поборы моряков по этим вопросам. Объем коррупционных обдираний моряков составляет приблизительно 100 млн долларов в год. То есть, каждый месяц родственники моряков платят около 10 млн долл. На эту коррупционную схему", – сказал автор законопроекта Иван Шинкаренко.

Новым законопроектом предлагается, что если моряк имеет подтвержденную квалификацию и опыт работы на судне, то его квалификационные документы продлеваются автоматически.

"Нет необходимости повторно сдавать экзамены и проходить обучение, чтобы получить документы на тот же ранг работы, которой занимался", – объяснил нардеп.

Что предполагает закон

Закон определяет условия, при которых диплом можно подтвердить без экзаменов:

Повторное подтверждение диплома для работы на танкерах будет осуществляться в случае:

Напомним, ранее глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявлял, что судья Окружного административного суда Киева Кирилл Гарник отменил обязательное подтверждение квалификации моряков.

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Источник: Сегодня

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