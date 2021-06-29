Больше никаких поборов: Рада приняла закон для украинских моряков

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3944, которым упрощается получение моряками разрешений на работу. Соответствующий документ поддержали 330 народных депутатов. После этого документ сразу же был принят и в целом 333 голосами.
Законопроект вводит международные нормы автоматического продления аттестации моряков.
"У нас проблема с экзаменацией, подготовкой моряков и выдачей квалификационных разрешений. Уже продолжительное время происходят поборы моряков по этим вопросам. Объем коррупционных обдираний моряков составляет приблизительно 100 млн долларов в год. То есть, каждый месяц родственники моряков платят около 10 млн долл. На эту коррупционную схему", – сказал автор законопроекта Иван Шинкаренко.
Новым законопроектом предлагается, что если моряк имеет подтвержденную квалификацию и опыт работы на судне, то его квалификационные документы продлеваются автоматически.
"Нет необходимости повторно сдавать экзамены и проходить обучение, чтобы получить документы на тот же ранг работы, которой занимался", – объяснил нардеп.
Что предполагает закон
Закон определяет условия, при которых диплом можно подтвердить без экзаменов:
- пригодность для работы на судах по состоянию здоровья;
- наличие действующих свидетельств об одобренной обязательной подготовке, необходимой для диплома, который подтверждается;
- наличие подтвержденного морской администрацией стажа работы на судах или успешного окончания одобренного курса, или курсов подготовки, или завершения подтвержденного стажа работы на судне с выполнением функций, соответствующих имеющемуся диплому, в течение определенного срока на определенных должностях.
Повторное подтверждение диплома для работы на танкерах будет осуществляться в случае:
- наличия стажа работы на судне;
- успешного окончания одобренного учебного курса или курсов.
Напомним, ранее глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявлял, что судья Окружного административного суда Киева Кирилл Гарник отменил обязательное подтверждение квалификации моряков.
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