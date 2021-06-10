"Болельщики придут в нормальных футболках": в "Слуге народа" придумали ответ для УЕФА

Депутаты "Слуги народа" в зале Верховной Рады / Фото: Кабинет министров Украины

Руководство "Слуги народа", комментируя запрет УЕФА слогана "Героям слава!" на форме сборной Украины по футболу, отмечет важный момент – несмотря ни на что, европейцы признали карту Украины с Крымом.

Глава партии Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24" сказал, что Украина обязательно должна реагировать на такое.

"УЕФА сказала, что карта Украины с Крымом – это правильная карта Украины и единственная, которая может быть. Думаю, что говорить о том, что УЕФА купили россияне, я бы не стал на этом сильно акцентировать. А что касается лозунга ("Героя слава!". – Ред.), то нужно разбираться, почему УЕФА считает его политическим или военным. Есть возможность апелляции. Давайте посмотрим, как это будет юридически выглядеть. Как страна мы должны реагировать, для нас этот лозунг важный и он будет добавлять нашим игрокам уверенности", – сказал Корниенко.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия на брифинге предложил болельщикам флешмоб.

"Думаю, болельщики придут в нормальных футболках (намекая, что они будут с запрещенным лозунгом "Героям слава!". – Ред.) … Думаю, что шрифт нужно будет побольше сделать … Флешмобом, думаю, как-то сделаем", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", УЕФА потребовал убрать "Героям слава" с формы сборной Украины для Евро-2020 и оставить "Слава Украине!". Организация также объяснила, почему вдруг "Героям слава!" на форме сборной Украины оказалось вне закона.

В свою очередь Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с УЕФА, чтобы все-таки оставить на форме нашей сборной слоган "Героям слава!".