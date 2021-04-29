Без SWIFT Россию ждет катастрофа: Кравчук привел яркий пример

Россия может быть отключена от международной платежной системы, и тогда ее торговля со странами пойдет коту под хвост

Если Россию отключат от платежной системы SWIFT, то у нее возникнут большие проблемы с внешней торговлей, это может подкосить основной источник доходов – получение денег от других стран за газ. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, Россия будет отключена от мировых финансовых расчетов.

"Это будут не просто последствия, а катастрофические последствия. Представьте себе: Россия экспортирует газ, но не может получить за это доллары, потому что нет механизмов оплаты газа в рублях – такой валюты, признанной миром, не существует", – сказал Кравчук.

Он отметил, что внешняя торговля, инвестиции и т.п. становятся просто нереальными для России.

"Это означает, что Россия может вести торговлю только со странами, которые будут рассчитываться или рублями, или другими валютами, но не долларом и не евро", – подчеркнул Кравчук и пошутил, что есть только один вариант – миллиарды наличных в чемоданах.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Европейский Союз отключить Россию от SWIFT из-за агрессии против Украины.

В свою очередь вице-председатель фракции Европейской народной партии Калниете называла условие отключения РФ от SWIFT.