Байден сначала должен был встретиться с Зеленским, а не с Путиным – глава МИД Польши

Збигнев Рау также резко высказался о поведении США в вопросе "Северного потока – 2", что ранее возмутило и Зеленского

Зеленский, Байден и Путин. Коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об это заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, а также высказал недовольство действиями американцев относительно "Северного потока – 2", передает Укринформ.

Он раскритиковал очередность встреч Байдена, отвечая на вопрос о приглашении Зеленского в Вашингтон, но после встречи Байдена с Путиным: "Если речь идет о приглашении господина президента Зеленского, то это было хорошим решением, но очередность этих встреч, без сомнения, несоответствующая".

Збигнев Рау. Фото: facebook.com/RauZbigniew

По его словам, Польша также не одобряет решения США отказаться от санкции против "Северного потока – 2". Кроме того, он высказал недовольство, что Германия совместно с Россией реализуют свои экономические интересы за счет безопасности региона, в частности Украины и Польши.

"Когда мы устанавливали контакты с нынешней американской администрацией, и я лично с госсекретарем Энтони Блинкеном, американская сторона отметила, что ничего не будет делаться без нас, все решения будут консультироваться... Я, и не только я, а также и другие министры нашей части Европы, узнали об изменении этой позиции (по "Северному потоку – 2". – Ред.) фактически из СМИ", – подчеркнул Рау.

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Глава МИД Польши добавил, что для него довольно неожиданным является то, что американская администрация консультируется по политике в отношении восточного фланга НАТО с политиками остальной части Европы.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Владимир Зеленский тоже рассказывал, что его шокировал отказ от санкций против "Северного потока – 2". Президент Украины считает, что такое решение может подорвать доверие украинцев к США.

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