Климатический саммит – Зеленского не пригласили, но в этом нет никакой политики

Из-за карантина решено саммит проводить в онлайне, в видеоконференции примут участие лидеры 40 стран. Эксперты объяснили, почему отсутствует президент Украины

Фото: Reuters / president.gov.ua

22-23 апреля пройдет инициированный Соединенными Штатами саммит по вопросам климата. На мероприятие президент США Джо Байден пригласил глав 40 государств, в том числе и российского лидера Владимира Путина. Однако среди приглашенных не оказалось президента Украины Владимира Зеленского. "Сегодня" выяснили, почему организаторы встречи мировых лидеров обошли стороной нашу страну.

Саммит пройдет в формате видеоконференции

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, саммит пройдет в формате видеоконференции. Участники выскажут свое мнение о преодолении климатического кризиса.

"Саммит лидеров по климату подчеркнет безотлагательность и экономические выгоды более решительных действий по борьбе с изменением климата. Это станет важной вехой на пути к Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, которая пройдет в ноябре этого года в Глазго", – отметили в пресс-службе.

К слову, проведение саммита Джо Байден анонсировал еще 27 января, после того, как вернул США в Парижское соглашение по климатую. Америка вышла из него в 2020 году по решению действовавшего тогда президента Дональда Трампа.

Что будут обсуждать президенты

Планируется, что участники саммита обсудят:

сокращение выбросов до 2030 года с целью удержания уровня потепления в пределах 1,5 градуса;

меры защиты от воздействия изменения климата и решение глобальных проблем безопасности;

выделение финансов на борьбу с климатическим кризисом;

помощь уязвимым странам в преодолении последствий изменения климата;

выгоду от перехода к новой экономике с "зеленой" энергетикой;

возможность создания промышленности будущего;

создание новых рабочих мест.

Саммит также приурочен ко Дню Земли, который отмечается каждый год 22 апреля. Также даты проведения мероприятия совпадают с датой пятой годовщины подписания Парижского соглашения.

Кто будет участвовать в видеоконференции

Для участия в климатическом саммите приглашены:

Премьер-министр Гастон Браун, Антигуа и Барбуда Президент Альберто Фернандес, Аргентина Премьер-министр Скотт Моррисон, Австралия Премьер-министр Шейх Хасина, Бангладеш Премьер-министр Лотай Черинг, Бутан Президент Жаир Болсонару, Бразилия Премьер-министр Джастин Трюдо, Канада Президент Себастьян Пиньера, Чили Председатель Си Цзиньпин, Китайская Народная Республика Президент Иван Дуке Маркес, Колумбия Президент Феликс Чисекеди, Демократическая Республика Конго Премьер-министр Метте Фредериксен, Дания Президент Урсула фон дер Ляйен, Европейская Комиссия Президент Шарль Мишель, Европейский Совет Президент Эммануэль Макрон, Франция Президент Али Бонго Ондимба, Габон Канцлер Ангела Меркель, Германия Премьер-министр Нарендра Моди, Индия Президент Джоко Видодо, Индонезия Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Израиль Премьер-министр Марио Драги, Италия Премьер-министр Эндрю Холнесс, Ямайка Премьер-министр Ёсихидэ Суга, Япония Президент Ухуру Кениата, Кения Президент Дэвид Кабуа, Республика Маршалловы Острова Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Мексика Премьер-министр Джасинда Ардерн, Новая Зеландия Президент Мухаммаду Бухари, Нигерия Премьер-министр Эрна Сольберг, Норвегия Президент Анджей Дуда, Польша Президент Мун Чжэ Ин, Республика Корея Президент Владимир Путин, Российская Федерация Король Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд, Королевство Саудовская Аравия Премьер-министр Ли Сянь Лунг, Сингапур Президент Матамела Сирил Рамафоса, Южная Африка Премьер-министр Педро Санчес, Испания Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция Президент Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, Объединенные Арабские Эмираты Премьер-министр Борис Джонсон, Соединенное Королевство Президент Нгуен Фу Чонг, Вьетнам

Президента Украины Владимира Зеленского в этом списке нет. Мы поинтересовались, почему, у экспертов.

Почему Зеленский не попал в список приглашенных

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко уверен, что отсутствие Зеленского в списке приглашенных на всемирное онлайн-мероприятие не является следствием каких-либо политических антипатий.

"Тут нет никакого политического подтекста. На саммит приглашены наиболее развитые страны с большим экономическим потенциалом, способные повлиять на климатические проблемы мира", – объясняет Фесенко "Сегодня".

Как отметил эксперт, Украина не входит в число таких стран. "Еще с 90-х годов мы находимся в глубоком кризисе, сейчас мы значительно уступаем странам, приглашенным на саммит, по экономическому потенциалу", – говорит Фесенко.

Политолог также обратил внимание, что в мероприятии не будут принимать участие большинство стран Европы, в то же время будут присутствовать крупные азиатские страны. Такие, как, например, Индонезия и Вьетнам.

"Страны – лидеры по количеству населения, по развитию промышленности, по объему ВВП. Эти государства могут оказывать воздействие на окружающую среду", – говорит Фесенко.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля также считает, что Зеленского не пригласили на саммит не из-за политических соображений.

"Выбор участников видеоконференции очевиден. США пригласили те страны, экономика которых наиболее развита и которые влияют на климат. Украины в этом списке нет", – сказал "Сегодня" политолог.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украине грозит невыполнение Парижского климатического соглашения из-за проблем в зеленой энергетике. Также мы информировали, что Швейцария заявила о готовности принять у себя встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, о которой они договорились 13 апреля во время телефонного разговора.