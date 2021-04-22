"Баба с возу – коню легче": самое главное о скандале с переносом переговоров по Донбассу из Минска

Украина всерьез задумалась о переносе переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска. Так, в начале апреля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" предложил перенести переговорную площадку из Беларуси в Польшу.

Позиция Киева

По словам Кравчука, на сегодняшний день нет доверия к Беларуси как к нейтральной стороне.

"Речь идет о доверии. Я уверен, что страна неупорядоченная, которая ведет борьбу, сложную борьбу с оппозицией, которая в этой борьбе употребляет неразрешенные методы, репрессии, страна, которая подчиняется России, в которой проходят российские маневры, не может быть площадкой для достижения мира", – сказал Кравчук.

Такую позицию поддержали и в украинском правительстве. Вице-премьер-министр Алексей Резников в эфире одного из телеканалов прямо заявил, что после снятия карантинных ограничений придется искать новую страну и новый город для переговоров участников ТКГ в реальном времени.

"Беларусь пока что находится под влиянием России – у нас нет доверия к этой территории. Сегодня вы видите, что там доминирует определенное мнение пророссийского направления и антиукраинского характера. Мы это принимаем к вниманию", – сказал Резников.

Представитель оккупированных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш, в свою очередь, уточнил, что Украина не собирается приезжать в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по окончании пандемии и готова проводить заседания в онлайн-режиме.

Реакция России

Изначально реакция Кремля на предложение Кравчука была довольно традиционной и немногословной.

"Я не знаю, насколько официально объявлялось о позиции Украины. Является ли это полным отказом. Группа является трехсторонней, надо будет выработать еще позицию двух сторон. Пока какой-то позиции на этот счет нет", – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Но сегодня, 22 апреля, российский президент Владимир Путин на встрече с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко вдруг решил прокомментировать эту тему.

"Беларусь просто предоставила нам площадку и вообще не вмешивается в этот процесс. Создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы", – сказал Путин.

Киев, по его словам, якобы придумал новый способ, как уклониться от решения вопроса Донбасса.

Реклама

"Ну, а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать, на мой взгляд, в этой очень важной сфере всегда можно найти", – добавил Путин.

Что говорит Лукашенко?

На той же встрече с Путиным Лукашенко заявил, что Беларусь не будет препятствовать смене переговорной площадки.

"Ну а вообще, как у нас говорят, баба с возу – коню легче", - сказал Лукашенко.

Однако он подчеркнул, что такое решение может быть принято только при согласии всех участников переговоров.

При этом Лукашенко, фактически подчеркнул тезис Путина о нежелании Украины договариваться, сказав, что стремление Киева сменить площадку в Минске "говорит о намерении похоронить Минские соглашения".

Ранее во время встречи с нардепом от "Слуги народа" Евгением Шевченко Лукашенко открыто критиковал украинскую сторону за нежелание больше ехать в Минск на переговоры по Донбассу.

"Говорят, в другое место желание перенести. Ну, по крайней мере, руководство и Кравчук (представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук. – Ред.). Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать. Но я не понимаю, зачем ехать за тридевять земель, если у тебя за забором, у твоих родных людей (есть возможность встречаться. – Ред.), ты приезжаешь сюда как домой? Зачем это делать? Это чисто политическая вакханалия", – сказал Лукашенко.

Что дальше?

Разговоры о том, чтобы перенести переговоры из Минск в другую страну ведутся не первый год. В 2018 году на тот момент представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма назвал все подобные предложения бесперспективными.

"Мы слышим (предложения. – Ред.): давайте перенесем из Минска в нейтральную страну. Я перечисляю эти страны: Швейцария, Швеция, Финляндия... Кто-то думает, что мы там можем проводить эти встречи? Или кто-то заявляет, что они будут оформлять допуск туда представителям Донбасса? А стоимость там проведенных встреч? Вы знаете, что некоторые наши участники Минского процесса ездят в столицу Беларуси за свои деньги?" – сказал Кучма.

Впрочем, сейчас тема переноса переговоров остается пока лишь темой для дискуссий. Судя по эпидемиологической ситуации и темпам вакцинации, участники переговоров Контактной группы вряд ли будут иметь возможность собраться на встречу в реальном времени. И значит и вопрос замены Минска остается в подвешенном состоянии на неопределенный срок.