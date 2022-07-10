Арестович рассказал о главных задачах Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что история обрекла Украину на суперсубъектность.

Об этом он сообщил во время интервью с общественным деятелем и военнослужащий ВСУ Евгением Карасем.

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"Субъектность – это не только путь к лучшей жизни, лучшие дороги, компьютеры, социальная жизнь. Субъектность – это кровавая драка, которая накладывается на экономические трудности и угроза от России никуда не делась. Это борьба за перестройку экономики и структурные изменения в экономике. Вот что нас ждет, народ этого не понимает. Это опять-таки три главных задачи: вернут государство государству, вернут государство народу и вернут народу историю. А мы, как всегда, начали решать в обратном направлении, поскольку война заставила повернуть нас к тому, что народ вернул историю, но государство к государству не вернется, государство не управляет государством, а потом государство народу", – сказал Арестович.

Как сообщает "Украинская правда", за последние 30 лет украинской политики всегда существовало напряжение между президентами и премьерами, суть которого сводилась к выяснению, кто же должен быть главным в исполнительной власти. Кравчук и Кучма, Кучма и Ющенко, Ющенко и Тимошенко, Порошенко и Гройсман. Первым президентом, кто реально не имел такого противостояния, стал Владимир Зеленский. Его лидерство в приведенной им к власти команде было и остается безапелляционным. За три года на Банковой и две ротации правительства, Зеленский по факту превратил Кабмин в исполнительный орган при Офисе президента.

Несмотря на крайне сложную международную ситуацию, Украине в прошлом году удалось добиться многих дипломатических успехов: от укрепления связей с партнерами по Евросоюзу и НАТО до утверждения украинской трактовки событий на Донбассе, от актуализации крымского вопроса на мировом уровне до продвижения наших товаров на зарубежных рынках.

Ранее мы сообщали, что РФ разработала несколько сценариев войны против Украины.

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Также напомним, британская разведка объяснила, как пройдет битва за Донбасс.