Арахамия сравнил "Слугу народа" с Коммунистической партией Китая

Нардепу импонирует стиль китайской Компартии – несмотря на огромную территорию этой страны, она представлена в каждом населенном пункте

Арахамия увидел схожесть "слуг народа" с компартией Китая. Коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия увидел схожесть политики его партии с Коммунистической партией Китая (КПК). Он считает, что Украина должна перенять положительный опыт этой страны в области экономического развития. Об этом политик рассказал в интервью китайском государственному информагентству Xinhua.

Недавно КПК отпраздновала 100-летие со дня своего основания – нардеп поздравил ее руководство и всех китайцев с этим знаменательным событием. Он отметил, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу.

Главному "слуге" в Верховной Раде импонирует стиль китайской Компартии: несмотря на огромную территорию этой страны, КПК представлена в каждом населенном пункте – от небольших деревень до крупных городов.

"Этот опыт непременно нужно перенимать", – считает Арахамия.

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Он считает, что Украине нужно перенимать положительный опыт Китая в области экономического развития. Депутат привел в пример больницу, которую китайцы построили за несколько дней, а за несколько месяцев – мост. По его словам, в Украине за такие сроки можно разве что принять решение о реализации проекта и подготовить техническую документацию.

"Китай является для Украины примером и стратегическим партнером в модернизации страны. За десять лет, прошедших с момента установления отношений стратегического партнерства, Украина и Китай смогли достичь выдающихся результатов в разных областях сотрудничества. В настоящее время КНР является крупнейшим торговым партнером Украины. Официальный Киев высоко ценит возможность участвовать в китайской инициативе "Пояс и путь", усиливающей транзитный потенциал Украины, и видит большие перспективы в сотрудничестве с КНР в таких сферах, как образование, туризм и культура", – заявил Арахамия.

Как сообщали новости "Сегодня", замминистра развития экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял, что экспорт товаров из Украины превысил доковидный уровень. Например, увеличивается доля продаж в Китай: экспорт в Поднебесную вырос вдвое в прошлом году и еще на 45% с начала 2021 года.