Адекватные правки: почему у Зеленского удалили заявление о поддержке евроинтеграции Украины Байденом

Коллаж "Сегодня" (фото: REUTERS/Tom Brenner, president.gov.ua)

Разговор президента Владимир Зеленского с американским лидером Джо Байденом был максимально доверительным, предметным и с вполне конкретными определениями тех или иных рисков, а внесение правок в заявление Банковой – это вполне рабочий формат.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, первичный послеразговорный стейтмент делался, исходя из общей атмосферы разговора президентов и прозвучавших устных формулировок. В том числе формулировок, касавшихся последующей возможной логистики вступления нашей страны в Североатлантический Альянс.

"Важно ведь, все-таки перейти от слов к конкретным действиям. Потому что действия для Украины – это абсолютно точное понимание дат, логистики, итоговых процедур. С другой стороны, как известно, тема НАТО чрезвычайно спекулятивна, и потому активно используется в пропаганде сторонами, категорически не заинтересованными в действительном продвижении Украины по этому пути", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что именно поэтому важно было обозначить общность позиций и оценок сразу по факту разговора. Передать атмосферу двухстороннего тет-а-тета. А уже чуть позже начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок.

"На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки. Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко. Другое дело, что реальное изумление вызывает попытка части нашего сообщества активно "пройтись" по крайне успешному телефонному разговору, и хотя бы немного низвести его ценность", – резюмировал советник руководителя ОП.

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Зеленский также заявил, что очень доволен разговором с Байденом, а исправление пресс-релиза ОП о поддержке Байденом желания Украины получить План действий относительно членства в НАТО он считает несущественным, сказано в его комментарии "Украинской правде".

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"Вчера у меня был прекрасный разговор с президентом Байденом. Четкий, предметный, по сути. Я очень доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины", – рассказал президент.

Глава государства добавил, что у него объемная двусторонняя повестка и она будет подробно обсуждаться в конце июля в США тет-а-тет. Туда войдет много важнейших вопросов – безопасность, территориальная целостность, экономика, энергетика, прямые инвестиции, технологии, сотрудничество в оборонной сфере.

Говоря о ПДЧ Украины в НАТО Зеленский заметил, что слова – не важны, а важны конкретные поступки.

"Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого Альянса. Если получит – значит нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ", – заявил украинский президент.

По его мнению, куда важнее максимально эффективная реформа Вооруженных сил Украины, так как "только это является на сегодняшний день абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца".

Напомним, после телефонного разговора Зеленского с Байденом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что американский лидер заверил украинского коллегу в полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления ей Плана действий по членству в Альянсе. Он также добавил, что позиция Украины будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО и на всех мероприятиях самого высокого уровня.

Спустя какое-то время слова о "полной поддержке евроатлантической интеграции Украины" исчезли из текста заявления на сайте президента.