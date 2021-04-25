Что будет с карантином на майские праздники? Ответили в Кабмине

На следующей неделе еще несколько областей могут выйти из "красной" зоны, поскольку карантинные меры дали свой эффект

Модель адаптивного карантина в Украине не будет меняться на майские праздники. Однако украинцам следует проявить ответственность и избегать массовых скоплений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что приближаются важные для украинцев праздники, поэтому важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости.

"Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность: на этой неделе из "красной" зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей", – сообщил глава правительства.

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По его словам, чтобы мягко пройти период майских праздников, он обсудил вопрос соблюдения карантина с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, и он ценит и благодарит его членов за понимание и содействие в противодействии распространению коронавируса.

"Еще раз призываем украинцев проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники. Соблюдение каждым из нас простых противоэпидемических мероприятий может уберечь жизнь и здоровье сотен людей", – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в Украине за последние сутки, 24 апреля, подтвердили 7930 новых случаев коронавируса, 231 человек умер.

Сайт "Сегодня" сообщал, что 23 апреля в Украине подтвердили 12 711 новых случаев коронавируса, умерли 392 человека.