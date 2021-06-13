А как же Украина? Путин назвал главные цели встречи с Байденом

В Кремле отмечают, что в последнее время Байден смягчил риторику в адрес России. Путин объяснил, с чем это связано

Джо Байден и Владимир Путин / Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин ожидает от встречи с американским коллегой Джо Байденом налаживания российско-американских отношений и надеется, что переговоры пройдут не зря. В то же время Украину он не упомянул среди своих приоритетов.

Об этом Путин сказал в интервью российским СМИ, передает Интерфакс.

Он прокомментировал смягчение риторики Вашингтона в отношении Москвы.

"В преддверии встречи на высшем уровне всегда стараются обе стороны снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного, я бы здесь не обольщался ничем", – сказал Путин.

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Хозяин Кремля перечислил главные ожидания от встречи с Байденом, в то же время украинского вопроса там не оказалось.

"Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, – такие есть, я уже об этом говорил. И я в целом с ними согласен в том, что действительно, ряд вопросов представляют взаимный интерес – это стратегическая стабильность, региональные конфликты, природоохранные мероприятия, забота об экологии в целом и в глобальном смысле. То есть есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать… Мне кажется, было бы хорошо, чтобы встреча прошла недаром", – сказал президент РФ.

Напомним, президенты США и России встретятся в Женеве (Швейцария) 16 июня. Среди главных тем – Украина и российская агрессия. Американский лидер и его окружение уже неоднократно обещали отстаивать интересы нашей страны. Читайте подробнее в нашем материале, что обсудят Байден и Путин и чего ждать Украине.